Ozon начал продажи в Узбекистане

Онлайн-ритейлер Ozon открыл продажи для покупателей в Узбекистане. На первом этапе заказы можно будет получить в партнёрских пунктах выдачи, а также в местных почтовых отделениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что оформление заказа доступно в любом регионе Узбекистана. Средний срок доставки составляет 12 дней.

«В 2024 году Ozon планирует развивать собственную логистическую инфраструктуру в стране, в числе которой складские комплексы и служба доставки», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания планирует развивать франшизную сеть брендированных пунктов приёма и выдачи заказов. Эти инвестиции позволят сократить срок доставки заказов, рассчитывают в Ozon.

В релизе компании также указано, что специалисты маркетплейса будут проводить обучающие мероприятия для местных предпринимателей при поддержке торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Ozon развивает бизнес в СНГ с 2021 года, у компании есть своя логистическая инфраструктура в Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

Ozon (ООО «Интернет решения») занимает третье место в рейтинге крупнейших рекламодателей России по версии Sostav. За 2022 год затраты маркетплейса на рекламу составили более 10 млрд руб.