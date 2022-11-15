Ozon увеличил оборот на 98% по итогам девяти месяцев 2022 года

В третьем квартале расходы на продажи и маркетинг Ozon Holdings PLC снизились на 16% год к году, составив 5,2 млрд руб. Показатель уменьшился на 2,9 п.п. в процентах от GMV (gross merchandise value, валовый общий оборот всех товаров и услуг на маркетплейсе), включая услуги на 2,8%. В Ozon отметили, что снижение обусловлено «сильным ростом органического трафика и сокращением маркетинговых расходов на цифровых каналах». Об этом сообщается в финансовой отчётности, опубликованной на сайте компании.

Согласно документации, Ozon нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 74% год к году — до 188,1 млрд руб. по итогам третьего квартала 2022 года в основном за счёт «быстрого роста числа новых продавцов и увеличению объёма продаж действующими торговцами». За 9 месяцев 2022 года оборот компании прибавил 98% год к году и достиг 536,2 млрд рублей.

Кроме того, компания второй квартал подряд отчитывается о положительной скорректированной EBITDA — в отчётном периоде она составила 1,6 млрд руб. против отрицательного показателя в 11,3 млрд руб. в третьем квартале 2021 года. В Ozon её рост объясняют «эффектом масштаба и мерами по повышению эффективности и оптимизации расходов».

Совокупная выручка Ozon в третьем квартале выросла на 48% — до 61,4 млрд руб. Валовая прибыль компании составила 36,6 млрд руб., увеличившись в 2,4 раза кгод к году, за счёт роста доходов от комиссий на маркетплейсе, рекламы и финтех-услуг.

Чистый убыток Ozon за третий квартал составил 20,7 млрд руб., из которых 10,8 млрд руб. — это разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром на складе на Новой Риге в Московской области. Без учёта этого фактора чистый убыток снизился на 29% год к году и составил 9,9 млрд руб.

Финансовый директор Ozon Игорь Герасимов подтвердил прогноз компании по росту оборота — не менее 80% по итогам 2022 года.

Маркетплейс Ozon

Драйвером GMV стал рост оборота маркетплейса Ozon в два раза, до 147,1 млрд руб, говорится в отчёте. Доля маркетплейса в GMV Ozon Holdings составила 78,2% против 66,7% годом ранее. Количество активных продавцов площадки увеличилось более чем в три раза год к году — свыше 180 тыс. на 30 сентября. Ассортимент товаров превысил 150 млн SKU (stock keeping unit, «единица складского учёта») против 46 млн в третьем квартале 2021 года.

В отчёте компании также указано, что количество заказов выросло на 91% — до 107,5 млн, частотность заказов — на 56%, до 11,7 заказов на покупателя в год. Количество активных покупателей достигло 32,7 млн, показав рост на 54% год к году.

По итогам второго квартала 2022 года доходы от рекламных услуг Ozon выросли на 220% и составили 4,8 млрд руб. против 1,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Увеличение рекламной выручки повлияло на рост сервисной выручки маркетплейса, которая прибавила 185% за отчётный период.