Большинство россиян отказывались от работы из-за плохих отзывов о компании

46% опрошенных россиян один-два раза, а 22% больше трех раз отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе из-за негативных отзывов бывших сотрудников о компании. Чаще всего об этом рассказывали представители сферы искусств, маркетинга и PR, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование соцсети «Сетка» и платформы hh.ru.

Также от оффера из-за плохих отзывов о компании чаще отказывались работники сферы услуг для физических лиц и бизнеса, юристы, представители IT-сектора.

75% респондентов изучают отзывы экс-сотрудников о потенциальном работодателе. Опрошенные ищут информацию о компании и руководителе команды, в которой предстоит трудиться. Чаще всего отзывы об организации собирают работники сферы искусств, продаж, диджитал, а также айтишники и те, кто занят в строительстве и сфере финансов.

Участники опроса смотрят сайты для поиска работы, опрашивают коллег по отрасли, изучают посты действующих и бывших сотрудников в соцсетях. Также в числе источников данных — сайты с черными списками работодателей, форумы и специализированные сообщества.

По мнению 80% участников опроса, пагубное влияние на репутацию компании оказывают плохие условия труда. Еще столько же респондентов назвали несправедливое отношение руководства, 66% — низкую зарплату, 63% — высокую текучку кадров, 61% — токсичную атмосферу в коллективе.

Ранее сообщалось, что почти 40% россиян сменили профессию за три года. Чаще всего другой вид деятельности выбирали автомойщики, курьеры и режиссеры.