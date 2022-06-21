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21.06.2022 в 08:00

Ответственность за нарушение закона «о приземлении» IT-компаний ужесточат

В том числе увеличатся штрафы

Госдума может ужесточить законопроект об ответственности иностранных IT-компаний за несоблюдение закона «о приземлении». Изменения, которые были внесены ко второму чтению, расширяют ранее принятый законопроект Хинштейна и Боярского, например, административной ответственностью за распространение на территории РФ рекламы иностранным юрлицом, пишут «Ведомости».

Закон «о приземлении» был принят в июле 2021. Он обязывает зарубежных техногигантов открывать представительства в России или учреждать юридические лица. Также им необходимо разместить на своём веб-сайте форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать на сайте РКН личный кабинет для взаимодействия с органами власти, установить рекомендованный счётчик посещаемости, и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия») предложил дополнить закон санкциями за распространение на территории РФ рекламы иностранным юрлицом, если Роскомнадзор принял решение о запрете такой деятельности. Речь идёт о штрафах для компаний в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Также поправки Вяткина уточняют ответственность за нарушение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к интернету, порядка установки и эксплуатации технических средств по обеспечению противодействия угрозам устойчивости и безопасности сети. Штрафы за такое нарушение серьезно вырастут и составят для должностных лиц от 30 до 50 тыс. руб., для ИП — до 100 тыс. руб, для юрлиц — до 1 млн руб. Кроме того, появляется оговорка: штрафы будут грозить, если эти действия «не содержат признаков уголовно наказуемого деяния».

Пока единственной компанией, к которой применялись санкции за неисполнение закона, стала Google. Еще в апреле 2022 года компании и её сервисам (в том числе YouTube) запретили рекламироваться в России. Также поисковые сервисы обязали информировать пользователей о нарушении компанией российского законодательства.

Штрафы IT-компании закон о приземлении
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