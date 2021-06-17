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17.06.2021 в 06:10

Госдума одобрила во втором чтении три закона о регулировании интернета

Они позволят измерять аудиторию рунета, вести учет всех рекламных кампаний и обяжут IT-компании создавать представительства в России

Госдума во втором чтении одобрила три законопроекта, призванные регулировать рекламу в интернете, устанавливать контроль за деятельностью иностранных компаний и подсчитывать аудиторию. Все три законопроекта были внесены на рассмотрение в мае, сообщает РБК.

Первый законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О рекламе» предполагает создание единой информационной системы учета рекламы в интернете, которая будет обеспечивать автоматизацию, учет и хранение такой информации не менее пяти лет. Курировать систему будет Роскомнадзор — интернет-площадки, рекламные агентства и посредники должны будут вносить данные обо всех рекламных кампаниях в специальную базу. Все рекламные сообщения в интернете должны будут помечаться соответствующим образом.

Второй законопроект об обязательном измерении аудитории интернет-ресурсов. Он позволит оценивать эффективность рекламных кампаний и анализировать общественное мнение. На данный момент подсчетом никто не занимается. Роскомнадзор выберет организацию, которая будет измерять аудиторию в интернете по аналогии с измерениями на телевидении. Ведомство также определит методику подсчета аудитории. Под действие закона попадут сетевые издания, аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы и телеканалы, которые вещают в интернете.

Третий законопроект предусматривает так называемое «приземление» зарубежных интернет-ресурсов в России, среди которых — Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. В перечень входят 20 платформ: соцсети, видеохостинги, поисковики, провайдеры, онлайн-магазины — все иностранные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек должны будут открывать филиалы или представительства в России. Компании, проигнорировавшие требование, не смогут распространять рекламу о самом интернет-ресурсе и выступать в качестве площадки для рекламодателей из России.

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