Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.01.2025 в 17:20

Отслеживать отзывы покупателей на Wildberries стало проще с AI-сервисом Salist

Теперь продавцы не упустят обратную связь от клиентов и смогут оперативно на нее реагировать

Реклама
АДВЕРТУР ООО | ark.salist.ru
erid:2W5zFJfijax

Не секрет, что алгоритмы ранжирования Wildberries тщательно анализируют отзывы покупателей, их содержание и частоту появления. При этом несвоевременная обработка поступающего фидбека приводит к ухудшению видимости товаров, и, как следствие, снижению продаж и потери прибыли.

AI-cервис Salist добавил функционал, который упрощает работу с вопросами и отзывами. Теперь продавцы не упустят обратную связь от клиентов и смогут оперативно на нее реагировать, повышая позиции товаров в выдаче маркетплейса и доверие пользователей.

Как Salist помогает отслеживать отзывы на WB

Опция «Вопросы и отзывы» отображается на главной странице личного кабинета среди значимых факторов ранжирования. Если есть неотвеченные отзывы — сервис сигнализирует о проблеме. Это значительно ускоряет процесс мониторинга и обработки поступающих комментариев, особенно если у селлера в ассортименте десятки или даже сотни товаров.

Актуальный статус об отзывах на конкретный товар доступен в отчете с детальной статистикой о продажах, остатках на складе, динамике спроса и так далее. Также в нем отображаются рекомендации в виде готовых заданий по улучшению карточек, цен и логистики.

Кроме того, о поступлении новых вопросов и отзывов селлеров уведомляет удобный Telegram-бот в режиме реального времени. Salist просматривает товарные карточки в разрезе всей воронки продаж, запускает рекламу под нужные ключевые запросы, оптимизирует описание, сигнализирует, если есть проблемы с отзывами, и предлагает готовые решения для роста конверсий и продаж.

Salist
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Нейросети
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.