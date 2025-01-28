Отслеживать отзывы покупателей на Wildberries стало проще с AI-сервисом Salist

Не секрет, что алгоритмы ранжирования Wildberries тщательно анализируют отзывы покупателей, их содержание и частоту появления. При этом несвоевременная обработка поступающего фидбека приводит к ухудшению видимости товаров, и, как следствие, снижению продаж и потери прибыли.

AI-cервис Salist добавил функционал, который упрощает работу с вопросами и отзывами. Теперь продавцы не упустят обратную связь от клиентов и смогут оперативно на нее реагировать, повышая позиции товаров в выдаче маркетплейса и доверие пользователей.

Как Salist помогает отслеживать отзывы на WB

Опция «Вопросы и отзывы» отображается на главной странице личного кабинета среди значимых факторов ранжирования. Если есть неотвеченные отзывы — сервис сигнализирует о проблеме. Это значительно ускоряет процесс мониторинга и обработки поступающих комментариев, особенно если у селлера в ассортименте десятки или даже сотни товаров.

Актуальный статус об отзывах на конкретный товар доступен в отчете с детальной статистикой о продажах, остатках на складе, динамике спроса и так далее. Также в нем отображаются рекомендации в виде готовых заданий по улучшению карточек, цен и логистики.

Кроме того, о поступлении новых вопросов и отзывов селлеров уведомляет удобный Telegram-бот в режиме реального времени. Salist просматривает товарные карточки в разрезе всей воронки продаж, запускает рекламу под нужные ключевые запросы, оптимизирует описание, сигнализирует, если есть проблемы с отзывами, и предлагает готовые решения для роста конверсий и продаж.