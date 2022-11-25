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18+
25.11.2022 в 07:30

Отечественное вино заняло 55% рынка

Отрасль показывает устойчивый рост

Более половины российского рынка вина занимает отечественная продукция. Ёмкость всей отрасли составляет около 900 млн литров в год, сообщают «Известия» со ссылкой на заявления участников рынка и экспертов, сделанные на Первом российском винодельческом форуме.

Как заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, выход отрасли на новую орбиту связан с принятием в 2019 году базового закона «О виноградарстве и виноделии». По её словам, география российского виноградарства и виноделия постоянно расширяется.

Виктория Абрамченко:

Если 10 лет назад все знали о Кубани и немного о Ростовской области, то пять лет назад начали отмечать успехи виноделов Крыма и Севастополя. Сейчас мы обсуждаем развитие виноделия Дагестана, Ставропольского края, освоение регионов Нижней Волги и Северной Осетии, пробуем первые вина из Самары и ждем урожая виноградников в Воронежской и Саратовской областях.

Производители из России уверены, что в категории выдержанных отечественное вино достигло мирового уровня: отрасль показывает устойчивый рост. Производство винограда в 2021 году увеличилось более чем на 9% к прошлому году (+752 тыс. т). В этом году прогноз увеличен до 760 тыс. т. Ожидается, что площадь виноградников в России вырастет до 150 тыс. га, тогда страна сможет производить 1,4 млрд. бутылок.

Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселёв сообщил, что в потреблении вино постепенно опережает крепкие напитки. Одним из приоритетов отечественного производства на ближайшие годы станет импортозамещение, отметили в Минпромторе.

Ранее сообщалось, что власти планируют запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина в Москве и области с 1 ноября 2023 года. Речь идёт об эксперименте по торговле тихими, игристыми и креплёными напитками, которые покупатели из московского региона смогут купить на сайте «Почты России».

Вино
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