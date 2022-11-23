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23.11.2022 в 11:46

В России планируют запустить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя в ноябре 2023 года

Продавать отечественные вина будут через сайт «Почты России»

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Власти планируют запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина в Москве и области с 1 ноября 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на документ, «который проходит завершающие стадии согласования перед внесением в Госдуму».

Речь идёт об эксперименте по торговле тихими, игристыми и креплёными напитками, которые покупатели из московского региона смогут купить на сайте «Почты России». Причём доставка не будет оперативной: компания-поставщик приступит к реализации заказа через 24 часа после его регистрации.

«Поставка продукции будет осуществляться напрямую от производителя, это потребует дополнительных временных затрат, поэтому она предполагается спустя 24 часа после регистрации заказа», — пояснили изданию в Минфине.

Предполагается, что эксперимент продлится до 31 июля 2026 года.

В Минфине считают, что эксперимент поспособствует развитию российского виноделия, а также изменит баланс спроса в пользу отечественной продукции. Кроме того, он позволит правительству оценить, как работают предложенные механизмы контроля онлайн-продаж.

В Минпромторге также поддержали легальные продажи алкоголя дистанционным способом. Против — специалисты Минздрава. Поскольку сделка непубличная, спиртное может попасть в руки несовершеннолетним, опасаются в ведомстве.

Чтобы получить покупку, граждане должны будут подтвердить свой возраст. У покупателей будет два варианта: показать курьеру паспорт или использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, её применяют, например, на «Госуслугах») — электронный паспорт. Правительство ещё дополнительно уточнит, как конкретно использовать этот механизм, отмечает издание.

В сентябре гендиректор «Почты России» Максим Акимов заявил, что компания намерена начать эксперимент по продаже алкоголя в апреле 2023 года. Позже «Почта» сообщила в своём Telegram-канале, что речь шла об эксперименте по бондовым складам — именно их планируется запустить в апреле следующего года. «"Винный" проект ещё прорабатывается, о его сроках мы расскажем позже», — пояснили в компании.

Изначально провести эксперимент по продаже российского вина поручил президент России Владимир Путин. Запуск планировался на июнь-декабрь прошлого года в Московской области и Мордовии и должен был включить 25 крупнейших винопроизводителей России. Затем старт проекта отложили — он должен был запуститься весной 2022 года в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях.

«Почта России» предлагала создать единую платформу для связи потребителей и поставщиков российского вина на базе логистической инфраструктуры и сети почтовых отделений. По оценкам компании, на это требовались инвестиции в 5 млрд руб.

Почта России онлайн-продажи
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