Выручка Ozon от рекламы в третьем квартале выросла до 35,5 млрд рублей

В третьем квартале выручка маркетплейса Ozon от рекламы возросла на 82% год к году, до 35,5 млрд руб. Доля товаров, проданных с использованием рекламных инструментов, превысила 45%. Число внешних рекламодателей, которые не реализуют товары на Ozon, увеличилось в 1,8 раза. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оборот онлайн-ретейлера вырос на 59%, до 718 млрд руб. Выручка увеличилась на 41%, до 153,7 млрд руб. за счёт продолжающегося роста выручки от услуг и процентной выручки финтеха.

Выручка от услуг возросла на 47%, до 96,3 млрд руб., от комиссий маркетплейса — на 28%, до 52 млрд руб. (за счёт увеличения количества продавцов и роста их продаж). Процентная выручка выросла почти в 3,6 раза, до 13,4 млрд руб.

Валовая прибыль Ozon продемонстрировала рост в пять раз, до 27,1 млрд руб. Скорректированная EBITDA превысила 13 млрд руб.

Скорректированная EBITDA вертикали «Финтех» составила 8,6 млрд руб., в сегменте онлайн-торговли показатель равен 4,4 млрд руб.

Выручка финтех-направления возросла почти втрое, до 24,4 млрд руб. Прибыль до налогообложения сегмента выросла на 163%, до 7,4 млрд руб. База активных пользователей финансовых сервисов Ozon увеличилась на 68%, до 27 млн клиентов. Сумма привлечённых средств пользователей показала рост более чем в пять раз, до 149,8 млрд руб.

Число активных покупателей выросло на 26%, до 53,5 млн человек, количество заказов — в 1,5 раза, до 372 млн. Каждый покупатель в среднем заказывает на Ozon 25 раз в год.

Компания нарастила логистические площади более чем в 1,5 раза. Общая площадь складской инфраструктуры под управлением Ozon превысила 3 млн кв. м.