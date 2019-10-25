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25.10.2019 в 12:20

Консервы, колбаса, конфеты: «Анкетолог» выяснил, от каких продуктов откажутся россияне в случае роста цен

Подорожание гречки даже в четыре раза население не пугает

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Depositphotos

Россияне готовы отказаться от мясных консервов и колбасы, если цены на них стремительно вырастут. Однако ни при каком ценовом раскладе они не готовы отказаться от риса, картофеля и хлеба, следует из опроса, проведенного институтом общественного мнения «Анкетолог».

Ранее «Руспродсоюз» сообщил о подорожании гречки из-за неурожая. Многие с тревогой встретили эту новость, помня о большом «гречневом кризисе» 2010 года, когда цена на крупу в рознице за короткие сроки выросла почти в три раза. Однако, даже если гречка подорожает в 10 раз, откажется её покупать только четверть населения. Подорожание в два и в четыре раза респондентов не пугает.

В целом при подорожании социально значимых продуктов в два раза, россияне в первую очередь откажутся от мясных консервов и колбасы. Треть опрошенных перестанет покупать конфеты, перловку и манную крупу. Существенно меньше россиян в этом случае готовы отказаться от овсянки, мяса, сахара, сливочного масла, фруктов и курицы. И почти никто не откажется от риса, хлеба, молока, картофеля, лука, яиц, соли и растительного масла.

Исследование проводилось с 23 по 24 октября с помощью онлайн-панели «Анкетолог», опрошено 1600 жителей РФ. Выборка отражала социально-демографические параметры населения РФ.

Ранее «Анкетолог» выяснил, какие специи предпочитают использовать наши сограждане. Самой популярной пряностью стал перец, на втором месте — лавровый лист, а на третьем — чеснок.

Анкетолог
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