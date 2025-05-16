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18+
16.05.2025 в 13:53

От единоборств до фигурного катания: сколько стоят спортивные услуги во «ВКонтакте»

Средний чек тренировки в России составляет 2,2 тысячи рублей

В первом квартале 2025 года средний чек на тренировки в России составил 2,2 тыс. руб. В числе наиболее дорогих услуг — сложнокоординационные виды спорта, например, художественная гимнастика, фигурное катание или спортивные танцы (средняя стоимость тренировки — 2,2 тыс. руб.), циклические виды спорта, такие как велоспорт или гребля (2,1 тыс. руб.) и технические виды спорта (1,9 тыс. руб.). Среди самых бюджетных тренировок — игровые виды спорта (1,1 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании «ВКонтакте», которое есть в распоряжении Sostav.

Компания изучила больше 10 тыс. публичных сообществ бизнеса, который предоставляет услуги в сфере спорта.
Самая высокая средняя цена одного занятия по сложнокоординационным видам спорта — у бизнес-сообществ из Санкт-Петербурга (7 тыс. руб.) и Новосибирской области (6 тыс. руб.).

Тренировки по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол и т. п.) обойдутся дороже всего в Забайкальском крае (в среднем 4,5 тыс. руб.) и Удмуртии (4 тыс. руб.). Самые бюджетные тренировки по этому направлению — в Саратовской, Костромской и Вологодской областях (300 руб. за занятие).

Легкая атлетика дороже всего в Москве и Санкт-Петербурге (в среднем в бизнес-сообществах эту услугу предлагают за 7 тыс. руб.), единоборства — в Мурманской области и Ханты-Мансийском автономном округе (4,8 и 4 тыс. руб. соответственно).

Бизнес активно размещает карточки услуг по тренировкам в своих сообществах во «ВКонтакте». В топ по количеству размещаемых тренировок входят услуги фитнес-тренеров, тренировки по единоборствам и игровым видам спорта. Эти же категории лидируют по числу кликов пользователей по карточкам услуг в бизнес-сообществах.

Ранее сообщалось, что в России растет число фитнес-клубов. Драйвером рынка выступают малоформатные студии.

ВКонтакте Спорт исследование
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