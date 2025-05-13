В России растет число фитнес-клубов

Число компаний в сфере фитнеса в России за год выросло на 12,3%, а темпы выхода новых объектов ускорились. Основным драйвером рынка выступают малоформатные студии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса».

Так, количество зарегистрированных юридических лиц фитнес-клубов в России на 1 мая 2025 года достигло 6,7 тыс. По итогам апреля в России работало 14,3 тыс. фитнес-объектов, из которых 3,4 тыс.—клубы. С начала 2025 года на рынок вышло 52 новых полноформатных объекта, что на 19 клубов больше, чем в тот же период прошлого года.

В Москве количество зарегистрированных фитнес-организаций за год выросло на 12,9%, в Подмосковье — на 16,1%, в Санкт-Петербурге — на 16,1%. Более выраженным рост оказался в Свердловской области, достигнув 19,5%.

Аналитики связывают общий подъем фитнес-индустрии с возрастающим интересом потребителей к спорту. Занятия фитнесом все чаще становятся элементом повседневной жизни и заботы о здоровье.

Драйвером рынка является открытие небольших объектов и студий, которые не требуют существенных инвестиций. Компактные форматы, занимающие от 120 м2, легко интегрируются в существующую жилую застройку, не требуют постоянного внимания управленцев и быстро окупают вложения.

Ранее сообщалось, что фитнес-индустрия с начала года показала уверенный рост: за первый квартал 2025 года ее совокупная выручка превысила 55,7 млрд руб., что на 14,5% больше, чем годом ранее. Продажи клубных карт по стране увеличились на 12,7%, а посещаемость фитнес-клубов выросла на 5,8%.