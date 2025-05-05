Основным каналом коммуникации губернаторов с населением назван Telegram

Совокупная аудитория губернаторов в соцсетях к этому году выросла на 10,8% - с 11,7 млн в прошлом году до 13 млн в 2025 году. Она составляет 11,5% от всего населения России с правом избирательного голоса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование КГ «Полилог».

Лидерами по суммарной аудитории губернаторов остаются Telegram (6,3 млн) и VK (5,9 млн). В «Одноклассниках» на лидеров подписано только 0,76 млн. «Дзен», Rutube и TenChat не набрали высокую популярность среди глав регионов.

Основным каналом политической коммуникации, оперативной связи и донесения сигналов до жителей региона является Telegram. В VK губернаторы работают со средней возрастной аудиторией, а в «Одноклассниках» — с более возрастными группами.

Лидерство Telegram эксперты объясняют двумя факторами: появлением новых глав регионов с большой аудиторией — Александра Хинштейна (врио губернатора Курской области) и Вячеслава Федорищева (губернатор Самарской области), а также возможностью передавать канал преемнику, сохранив число подписчиков.

Эксперты прогнозируют, что в сетевую коммуникацию губернаторов с гражданами уже в течение этого года будут постепенно внедряться мханизмы ИИ. Тренд на использование GPT-консультантов и сервисов фиксируется уже сейчас, например, это можно применять для поздравлений с государственными и региональными праздниками.

Кроме того, к новым трендам авторы исследования относят персонализацию контента, переход к неформальной подаче информации, рост популярности сторис, видео- и голосовых сообщений.

Ранее в России предложили установить возрастной ценз на доступ к социальным сетям, чтобы защитить несовершеннолетних пользователей, в частности, детей до 14 лет, от «всех опасностей» в интернете.