В Госдуме предложили ввести возрастной ценз для пользования соцсетями

В России предложили установить возрастной ценз на доступ к социальным сетям, чтобы защитить несовершеннолетних пользователей, в частности, детей до 14 лет, от «всех опасностей» в интернете. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

По словам парламентария, порой соцсети «превращаются из инструмента общения в инструмент деструктивной пропаганды». При этом взрослый человек способен анализировать информацию и выделять надежные источники, а ребенок таких навыков еще не имеет.

«Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, именно там ведется и антироссийская пропаганда, там же вербуют в свои ряды и приверженцы деструктивных культов», — отметил депутат.

Амир Хамитов считает, что во введении возрастного ценза для доступа к соцсетям есть «много преимуществ», а полезную и нужную информацию ребенок сможет получить и из других источников.

Ранее с аналогичной инициативой — запретить доступ к социальным сетям детям младше 14 лет — выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ».