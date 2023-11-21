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21.11.2023 в 08:00

Основателя «Тануки» объявили в международный розыск

Александра Орлова разыскивают по уголовной статье

МВД России объявило в международный розыск ресторатора Александра Орлова, основателя сетей «Тануки» и «Ёрш». Его подозревают в причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием, сообщает ТАСС.

В уголовном деле в отношении Орлова речь идёт о его компании «Меркурий фитнес», которая находится в здании «Москва-Сити». Действия фитнес-центра нанесли арендодателю ущерб на сумму более 100 млн руб.

Следствие просит избрать в отношении Орлова меру пресечения в виде заочного ареста. Если предпринимателя признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ресторатор покинул Россию в начале 2022 года. В июле 2022 года он заявил, что сосредоточится на развитии своих зарубежных проектов, в том числе в США и ОАЭ. В августе того же года он продал доли в размере 33,3% в трех своих российских активах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».

тануки
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