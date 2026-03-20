Оскаровские лауреаты и Кейт Буш: новые рекомендации Sostav

Весна — время вдохновений и новых открытий. Как ничто другое, это лучшая пора, чтобы отвлечься от городской суеты или рабочей рутины и целиком и полностью отдаться блаженным объятиям эскапизма.

В связи с этим мы в редакции собрали для наших читателей новую подборку контента. От кино и фэнтезийных эпосов до классики литературы и культовой поп-музыки. Тут каждому найдется что-нибудь по душе.

Роман Бедретдинов, главный редактор

«Хамнет»

Фильм «Хамнет» Хлои Чжао открывается кадрами женщины, свернувшейся в корнях дерева. Квазиисторическое повествование фильма будет пронизано ведьмовством материнской любви до самой последней минуты.

История о первых годах брака Шекспира и его жены Агнес — никакой не байопик о гении. Это фильм о том, как «Гамлет» родился из горя женщины, которую гений был вынужден оставить одну. Джесси Бакли играет с такой первобытной точностью, что смотреть тяжело физически. Кто-то сказал: «Нет ничего страшнее, чем хоронить своих детей», — Бакли буквально иллюстрирует этот страх.

Финальная сцена в театре «Глобус», где Агнес стоит у сцены в зале, а Уилл играет призрака их мертвого сына, — один из лучших кинематографических жестов, виденных мной прежде. Искусство рождается не из таланта, а из неоплаченного долга перед теми, кого мы теряем.

Шекспир написал лучшую трагедию на свете, потому что у него умер сын. Вот и все, что нам нужно знать.

Ольга Солдаткина, заместитель главного редактора

Книга «Властелин колец»

Культовое, масштабнейшее, продуманное до мелочей и захватывающее произведение 20 века. Считаю лишним описывать сюжет, но каждый раз, перечитывая или пересматривая сагу, я замечаю что-то новое.

Этот шедевр стоит читать не ради эльфов, а ради стратегий. «Властелин колец» — это пособие по тому, как маленькая команда может изменить мир.

Мирон Малафай, корреспондент

Фильм «Голод»

Северная Ирландия — регион с непростой судьбой, разделенный на две практически равные части в вопросе политических предпочтений с XVII века. «Голод» — жесткая британо-ирландская драма, рассказывает лишь об одном из эпизодов борьбы сторонников независимой Ирландии и лоялистов, избравших жизнь под властью британской короны. И сказать, кто из них однозначно прав, весьма затруднительно.

Осень 1981 года, тюрьма «Мэйз» в Северной Ирландии. Политзаключенные из Ирландской республиканской армии под руководством лидера Бобби Сэндса, роль которого исполнил бесподобный Майкл Фассбендер, объявляют голодовку, требуя статуса политических узников. Они отказываются от тюремной формы, проводят «грязные протесты» и доставляют другие неприятности администрации тюрьмы. Последняя, в свою очередь, методично ломает их волю: избиения, изоляция, насильственное кормление. Так где грань между ценностью человеческой жизни и идеалами?

Никита Макаров, корреспондент

Жан Поль Сартр — «Стена»

Если меня спросят о философии, то единственный, кто мне сразу в этот момент придет на ум, будет именно Сартр, просто потому что из всех известных мне философов он единственный, кто создавал не просто интеллектуальные произведения, но произведения, которые при этом было интересно читать, а это, на мой взгляд, главный критерий хорошей литературы.

«Стена» — это короткая повесть, которая очень точно отражает все основные мотивы творчества Сартра и как будто вмещает в себя все ключевые тезисы его философских идей, поэтому для первого знакомства она подходит идеально. Задумка сюжета проста — главный герой, осужденный на смертную казнь повстанец, который сидит в камере и, дожидаясь скорого исполнения приговора, пытается осмыслить в своей голове и прожитые годы, и грядущую смерть.

Как настоящий гуманист, в предсмертных муках героя Сартр воспевает и бесценность человеческой жизни, и с абсурдом смотрит на то, с каким пренебрежением к ней обычно относятся люди. Одурманенные своими пороками, завистью, жаждой богатства, мы готовы с остервенением рвать друг друга на куски, и по нелепости, только оказавшись на эшафоте, понимаем, насколько все это перед неумолимым ликом смерти было ничтожно.

Помимо прочего, текст блестяще написан, так что, несмотря на то что все действие разворачивается лишь в сырой камере и в мыслях главного героя, оторваться от чтения было просто невозможно.

Виктория Белова, корреспондент

«Молодой Шерлок»

Недавно вышедший «Молодой Шерлок», продукт ума Гая Ричи, освежает взгляд на культовую историю великого сыщика, который намеренно дистанцируется как от брутальной «боевитости» фильмов Ричи, так и от клинической гениальности сериала BBC с Бенедиктом Камбербэтчем. Если в большинстве экранизаций Холмс предстает перед нами уже сложившимся, кристаллизовавшимся гением, то здесь создатели фокусируются на становлении его личности. Главное открытие сериала кроется в тактильности и уязвимости прежде всегда уверенного и эксцентричного Шерлока: здесь перед нами не сверхчеловек, решающий загадки скучающим взглядом, а одержимый, импульсивный юноша, который только учится превращать свою травму и хаотичный ум в ту самую дедуктивную машину для разгадок любых тайн.

В сравнении с каноничными версиями «Молодой Шерлок» выступает не как конкурент, а как недостающее «недосказанное» приквельное звено. Помимо того, что на сериале невооруженным глазом виден отпечаток Ричи, история также объясняет, откуда у Холмса взялись навыки уличной борьбы, и одновременно закладывает психологическую основу для версии от BBC. Особенность сериала — в радикальном переосмыслении антагонистов: здесь злодеи — не гениальные профессора математики, а порождение индустриальной эпохи, что возвращает франшизе корни Артура Конан Дойла, но через призму современной визуальной эстетики. Это не просто еще одна экранизация, это развернутый комментарий к тому, как Шерлок стал тем, каким мы его знаем у Конан Дойла, и почему за идеальной логикой взрослого Холмса скрывается хаос, боль и невероятная воля подростка, решившего стать хозяином собственного разума.

Что подводит нас к одной неумолимой истине — гениями все же становятся, а не рождаются.

Олег Кирин, корреспондент

Kate Bush — The Kick Inside

Весной я очень люблю арт-поп, поэтому сегодня буду советовать классику этого жанра! Тем более что на фоне нового интереса к «Грозовому перевалу» дебют Кейт Буш звучит особенно актуально.

Альбом The Kick Inside вышел в 1978 году и стал редким случаем, когда экспериментальный поп не только пробился в мейнстрим, но и задал новую планку в индустрии. Кейт демонстрирует оригинальный вокал и ультратеатральную подачу песен, что, кстати, остается и на других альбомах певицы.

Сейчас The Kick Inside воспринимается в музыке как отправная точка для арт-попа в его современном виде — от инди-экспериментов до более массовых форм. А еще опыт Кейт учит, что «странность» и авторский почерк могут быть коммерчески успешными.

Ольга Вишневская, SMM-специалист

«Сентиментальная ценность»

Фильм «Сентиментальная ценность» — стоит посмотреть хотя бы потому, что лента только что получила «Оскар» как лучший международный фильм. Это трогательная драма норвежского режиссера Йоакима Триера об отношениях детей и родителей. Здесь многое строится на ощущениях, а они скорее холодные, как от отстраненного наблюдателя. Медленный ритм, много воздуха, минимум прямых объяснений и очень уж талантливый актерский состав.

Екатерина Наклескина, коммерческий редактор

«Одержимость»

Если вы ищете кино, которое не отпустит до самых титров, искренне советую драму «Одержимость 2014». Это не просто фильм о музыке, это исследование того, как далеко может зайти человек ради мечты. В центре сюжета — противостояние барабанщика, которого сыграл Майлз Теллер, и гениального, но деспотичного дирижера Симмонса (кстати, получившего «Оскар» за эту роль).

Фильм показывает парадокс: как можно одновременно страстно обожать свое дело и в то же время ненавидеть его. Симмонс воплотил образ одержимого профессионала — жестокого, беспощадного учителя, который ломает личности ради идеального звука. А герой Теллера, пытаясь перенять эту одержимость, идет на страшные жертвы. Это кино о том, где проходит грань между самосовершенствованием и саморазрушением.

Концовка, конечно, не очень впечатлила, но сам сюжет и идея, я считаю, гениальны. Всем нам нужно учиться страстно любить свое дело, но не быть одержимым, иначе можно разрушить все, что есть.