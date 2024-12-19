ОС «Яндекса» может обойти по популярности Android

Китайские Haier, TCL и Huawei ведут переговоры с «Яндексом» о предустановке на все поставляемые в РФ устройства операционной системы (ОС) YaOS. В случае успешных переговоров «Яндекс» может обойти по популярности Android от Google, сообщает «Коммерсант».

В «Яндексе» подтвердили изданию факт переговоров, но не уточнили, с кем именно они ведутся. Совокупная доля только Haier и TCL, по данным GFK, в штуках составляет порядка 32% российского рынка.

Около 30% реализуемых в РФ телевизоров продаются на операционной системе «Яндекса», 20% — на «Салют-ТВ» (разрабатывает «Сбер») и остальные 50% — на Android TV. Производители выбирают последнюю по причине более низкой стоимости софта.

YaOS предустанавливается у многих отечественных производителей, например BBK, Dexp, Starwind, их доля может составлять уже порядка 10% рынка. При этом крупные бренды, например Samsung, LG или Hisense, предпочитают свои собственные ОС: Tizen, WebOS и ViDAA соответственно.

«Сбер» в 2025 году запускает производство телевизоров, где будет устанавливаться «Салют-ТВ». В связи с этим доля «Салют-ТВ» на российском рынке также будет увеличиваться.

В первом полугодии продажи телевизоров в РФ по сравнению с началом 2023 года снизились на 5%. Спрос падает на фоне увеличения цен на эту продукцию.