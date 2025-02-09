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09.02.2025 в 17:14

Орландо Блум назначен амбассадором Porsche Design

Актер будет представлять коллекции часов и солнцезащитных очков бренда

Британский актер Орландо Блум присоединился к бренду Porsche Design в качестве нового амбассадора. Он будет представлять коллекции часов и солнцезащитных очков.

Сотрудничество Блума и Porsche Design началось с рекламной кампании часов Chronograph 1, создатели которых вдохновились моделью 1972-го года Chronograph I, разработанных дизайнером культового автомобиля Porsche 911. Часы имеют матовый черный циферблат, а сам корпус покрыт карбидом титана, задняя крышка выполнена из сапфирового стекла.

Орландо Блум также продемонстрировал очки новой коллекции Eyewear 2025 года. В линейку вошли семь моделей, включая обновленные P'8478, в 1978 году разработанные Фердинандом Порше. Тогда это были первые в мире солнцезащитные очки со сменными линзами.

Porsche Design
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