Орландо Блум назначен амбассадором Porsche Design

Британский актер Орландо Блум присоединился к бренду Porsche Design в качестве нового амбассадора. Он будет представлять коллекции часов и солнцезащитных очков.

Сотрудничество Блума и Porsche Design началось с рекламной кампании часов Chronograph 1, создатели которых вдохновились моделью 1972-го года Chronograph I, разработанных дизайнером культового автомобиля Porsche 911. Часы имеют матовый черный циферблат, а сам корпус покрыт карбидом титана, задняя крышка выполнена из сапфирового стекла.

Орландо Блум также продемонстрировал очки новой коллекции Eyewear 2025 года. В линейку вошли семь моделей, включая обновленные P'8478, в 1978 году разработанные Фердинандом Порше. Тогда это были первые в мире солнцезащитные очки со сменными линзами.