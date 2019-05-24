Oreo предсказывает результаты матчей Чемпионата Мира по хоккею

В дни Чемпионата Мира по хоккею бренд запустил новую рекламную кампанию: печенье Oreo пророчит результаты турниров. Его точности могут позавидовать даже Осьминог Пауль (84,6% попаданий), Хряк Фунтик (50% попаданий) и хорёк Фред (50% попаданий).

Получить предсказание от Oreo предельно просто — нужно взять печенье в две руки, загадать победителя на каждую половинку и раскрыть печенье. На какой стороне останется начинка, такой исход и случится.

Oreo уже смогло определить победителя в такой непростой паре, как Финляндия — Канада. А что будет дальше — покажут самые горячие игры плей-офф, где талант предсказателя сможет раскрыться на полную.