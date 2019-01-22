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22.01.2019 в 08:45

Скончался основатель косметического бренда The Ordinary Брэндон Труакс

Причины смерти 40-летнего бизнесмена не сообщаются

Скончался канадский предприниматель Брэндон Труакс, основавший в 2013 году компанию Deciem (куда входили косметические бренды The Ordinary, Niod и др.), сообщает The Guardian.

Причина смерти 40-летнего бизнесмена пока неизвестна. Исполняющая обязанности гендиректора Deciem Никола Килнер в письме сотрудникам сообщила, что все склады и магазины компании буду закрыты на сутки в знак траура.

Брэндон Труакс лишился поста гендиректора в Deciem в конце 2018 года после нескольких скандалов: он лично вёл Instagram-аккаунт компании, куда писал о том, что увольняет сотрудников и закрывает компанию. Он считал, что почти все сотрудники вовлечены в крупную криминальную деятельность, в частности финансовые махинации. В список «преступников» по какой-либо причине также попали Estée Lauder и Inditex, актёры Бен Аффлек и Джордж Клуни и даже лондонский ресторан Dishoom.

Тогда Estée Lauder, один из акционеров Deciem, получила разрешение суда отстранить Труакса от работы и назначила управляющей Николу Килнер, после чего производство, офис и сайт продолжили работу.

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