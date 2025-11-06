Операторы связи начали предлагать доступ к нейросетям

На российском рынке связи появился новый тренд — операторы начали продавать доступ к нейросетям. В начале ноября такую услугу добавила МТС, ранее — Yota и «Билайн». Пользователи могут за дополнительную плату общаться с ChatGPT, Claude, Gemini и другими ИИ-моделями, ранее недоступными в России, сообщают «Известия».

В МТС пояснили, что новый сервис предлагает готовые сценарии общения, а «Билайн» и Yota предоставляют витрину ИИ-инструментов через мини-приложения в Telegram и VK без необходимости регистрации за рубежом. В июне Yota запустила чат-бот в Telegram с доступом к 11 популярным ИИ.

По словам аналитиков, операторы пытаются удержать клиентов и повысить привлекательность тарифов, добавляя ИИ как бонусный сервис. Аналитики напоминают, что сейчас наиболее известный ИИ-продукт в России — «Алиса».

Юристы предупреждают: продажа доступа к западным нейросетям, заблокированным в РФ, может вызвать санкционные риски и претензии со стороны правообладателей — Google, OpenAI и Anthropic. Формально российские законы не запрещают их, но использование обходных схем может рассматриваться как нарушение условий лицензий.

Эксперты считают инициативу операторов вынужденным шагом на фоне ограниченной конкуренции и падения маржи на рынке. Но предупреждают, что, как и история с «умным домом», интерес к таким платным ИИ-сервисам может быстро угаснуть.

Ранее стало известно, что в 2026 году 96% российских телеком-компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, телевидения и телефонии, намерены повысить тарифы.