96% операторов связи готовятся поднять тарифы в 2026 году

В 2026 году 96% российских телеком-компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, телевидения и телефонии, намерены повысить тарифы. Об этом свидетельствуют данные опроса Telecom Daily, проведенного среди 70 топ-менеджеров и владельцев операторов связи с федеральным охватом, результаты публикуют «Ведомости». Почти в половине компаний (48%) прогнозируют рост цен на 5−10%, еще в 16% — более чем на 10%.

По оценкам опрошенных участников рынка, сильнее всего подорожают комплексные пакеты, включающие мобильную связь и домашний интернет, а также услуги для корпоративных клиентов — аренда защищенных каналов и сервисы безопасного доступа. Рост тарифов ожидается и на мобильную связь, облачные решения и фиксированный интернет.

Так, 60% респондентов заявили о повышении цен на мобильную связь, 53% — на облачные услуги, центры обработки данных (ЦОД), и 50% — на фиксированный широкополосный доступ (ШПД) в интернет.

В 2025 году ежемесячные расходы россиян на сотовую связь и широкополосный доступ выросли почти на 10%, свидетельствуют данные Telecom Daily. По информации Росстата, за девять месяцев текущего года плата за пакет сотовых услуг увеличилась на 17,3% год к году, за интернет — на 6,3%.

Эксперты отмечают, что операторы будут менять структуру тарифов, адаптируя их под новые правила и ограничения. Среди факторов — необходимость поддерживать сервисы, доступные при ограничении связи, а также снижение голосового трафика из-за запрета звонков в иностранных мессенджерах.

По словам аналитиков и представителей компаний, основными драйверами роста станут подорожание оборудования, электроэнергии и логистики, а также рост себестоимости облачных услуг и дата-центров. При этом в ФАС отметили, что продолжат внимательно следить за изменениями тарифов и проверять их экономическую обоснованность.

Крупные игроки рынка признают, что повышение неизбежно, но обещают удерживать баланс между ценой и качеством. Часть компаний, включая Cloud.ru и Selectel, в 2025 году уже проводили точечную корректировку тарифов в пределах уровня инфляции.

Ранее более 60 региональных операторов связи обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть правила маркировки вызовов от юрлиц. По их оценкам, текущая схема «большой четверки» создает условия для дискриминации небольших игроков и приведет к росту цен на звонки более чем на 40% — с 1,5 до 2,1 руб./мин.