Операторы пригрозили ростом цен из-за бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам неизбежно приведёт к росту тарифов на связь, если государство откажется от компенсации операторам. Участники рынка просят компенсировать затраты либо в форме налоговых льгот, либо запуском специальных тарифов с фиксированным ежемесячным платежом, сообщает «Коммерсант».

Участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в проекте предложений по финансированию такого доступа сообщили, что обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам без компенсаций со стороны государства приведет к росту тарифов. Чтобы этого не произошло, они предлагают два варианта: введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом. В рамках такого тарифа доступ к ресурсам, включенным в реестр социально значимых, будет безлимитным и нетарифицируемым. Компенсировать затраты на обеспечение такого тарифа предлагается либо опять же через налоговые льготы, либо через пропорциональное повышение цен на стандартные тарифы.

В целом операторы оценили потери от предоставления услуги в 150 млрд руб. в год. По оценке Минкомсвязи, на бесплатный доступ к социально значимым сервисам уйдет не более 10% общего трафика операторов. По словам источника в одной из компаний, Минкомсвязь в ближайшее время планирует провести тесты для изучения показателей потребляемого трафика. Комментировать предложения РСПП Минкомсвязь будет после их получения, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе министерства.

В «Ростелекоме» согласны, что поддержка государства может потребоваться, если в перечень попадут коммерческие сервисы. В этом случае затраты понесут не только операторы, но и сами интернет-площадки. Кроме того, придется вложиться в создание облегченных версий ресурсов и ограничение возможности бесплатного доступа к ресурсам, не включенным в реестр. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что затраты в любом случает будут переложены на абонентов. В результате рост цен составит 15−20%.

Напомним, обеспечить бесплатный доступ к социально значимым ресурсам до 1 июня 2020 года поручил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В список социально значимых могут войти сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club, социальная сеть «ВКонтакте», мессенджеры, онлайн-медиа, сервисы образования и здравоохранения, заказа такси.