Минкомсвязи предлагает добавить сервисы заказа еды в список сайтов с бесплатным доступом

Социально значимыми ресурсами с бесплатным доступом могут стать сервисы заказа готовой еды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минкомсвязи Максута Шадаева.

Он пообещал, что в этот список могут войти соцсети и мессенджеры, «все, что нужно в повседневной жизни и чем люди часто пользуются». Главный критерий отбора сервисов является их доля на рынке, а также российское происхождение и размещение в отечественной инфраструктуре.

Максут Шадаев: Мы не говорим, что у нас один главный по категории войдет в бесплатный список. Мы говорим, что эти сервисы в своей категории должны в явном виде уже иметь большие доли, и вопрос по каждый категории будет устанавливаться комиссией.

По словам министра, все нормативные документы для запуска уже готовы, список сайтов и сервисов находится в процессе верстки.

Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект «Доступный интернет» — то есть по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Так, с 1 марта операторы связи должны обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти.

Недавно стало известно, что в список социально значимых ресурсов могут попасть агрегаторы такси, и россияне смогут вызвать такси даже при нулевом балансе.