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28.02.2020 в 09:40

В список социально значимых ресурсов могут попасть агрегаторы такси

Россияне смогут вызвать такси даже при нулевом балансе

Сервисы для заказа такси могут быть включены в перечень социально значимых российских ресурсов. Доступ к таким сайтам будет бесплатным, сообщает ТАСС со ссылкой замглавы Минкомсвязи Людмилу Бокову.

Сейчас Минкомсвязи готовит список интернет-ресурсов, которыми можно пользоваться при нулевом балансе вне зависимости от тарифного плана. Этот список не будет ограничен только госсайтами, возможно и внесение в него агрегаторов такси.

Людмила Бокова, заместитель главы Минкомсвязи:

Мы рассматриваем, в качестве примера, если человеку нужно вызвать такси, чтобы у него была такая возможность при нулевом балансе, чтобы была возможность использовать этот сервис, но при этом не зависеть от своего тарифного плана. Это будут социально значимые отечественные ресурсы. Это могут быть в том числе сервисы такси.

Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект «Доступный интернет» — то есть по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Так, с 1 марта операторы связи должны обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти. При этом операторы оценивают потери в 150 млрд руб. в год и требуют его компенсировать.

Минкомсвязи Такси
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