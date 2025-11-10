Операторов хотят обязать прекращать оказание услуг связи по требованию ФСБ

Минцифры разработало поправки к закону «О связи», согласно которым операторов обяжут прекращать оказывать услуги связи при поступлении запроса от ФСБ, если это нужно для защиты россиян и государства от угроз безопасности. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости».

Операторы должны будут приостановить оказание услуг связи по запросу ФСБ в случаях, которые определены нормативными актами президента и правительства. Компании не понесут ответственность за неисполнение обязательств по договору, связанное с выполнением требований ФСБ.

Законопроект согласован с Минэкономразвития, МВД, ФСБ, Роспотребнадзором и получил заключение Минюста.

По словам экспертов, поправки предоставят ФСБ инструмент для оперативного реагирования на угрозы, которые распространяются через средства связи.

Сейчас операторы должны предоставлять госорганам данные об абонентах и содействовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий в установленных законом случаях. При этом нормы являются разрозненными и не предоставляют прямого механизма для быстрого отключения конкретных номеров или устройств.

Ранее сообщалось, что 96% операторов связи готовятся поднять тарифы в 2026 году. Половина компаний планирует повысить цены на 5−10%, а 16% — более чем на 10%.