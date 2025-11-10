Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Fest Pulse

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.11.2025 в 18:45

Операторов хотят обязать прекращать оказание услуг связи по требованию ФСБ

Такой законопроект разработало Минцифры

1

Минцифры разработало поправки к закону «О связи», согласно которым операторов обяжут прекращать оказывать услуги связи при поступлении запроса от ФСБ, если это нужно для защиты россиян и государства от угроз безопасности. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости».

Операторы должны будут приостановить оказание услуг связи по запросу ФСБ в случаях, которые определены нормативными актами президента и правительства. Компании не понесут ответственность за неисполнение обязательств по договору, связанное с выполнением требований ФСБ.

Законопроект согласован с Минэкономразвития, МВД, ФСБ, Роспотребнадзором и получил заключение Минюста.

По словам экспертов, поправки предоставят ФСБ инструмент для оперативного реагирования на угрозы, которые распространяются через средства связи.

Сейчас операторы должны предоставлять госорганам данные об абонентах и содействовать в проведении оперативно-розыскных мероприятий в установленных законом случаях. При этом нормы являются разрозненными и не предоставляют прямого механизма для быстрого отключения конкретных номеров или устройств.

Ранее сообщалось, что 96% операторов связи готовятся поднять тарифы в 2026 году. Половина компаний планирует повысить цены на 5−10%, а 16% — более чем на 10%.

ФСБ законопроект Операторы связи минцифры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.