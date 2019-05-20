Оператор программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» потратит 254 млн на рассылку SMS

«Центр программ лояльности», оператор бонусной программы «Спасибо от Сбербанка», объявил тендер на рассылку SMS-сообщений. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок, начальная цена составляет 253,6 млн рублей.

Аукцион объявлен 17 мая, прием заявок продлится до 29 мая. Победитель будет объявлен 4 июня. Стоимость рассылки будет рассчитываться исходя из количества сообщений, которое будет отправляться каждый месяц. Объем рассылок будет зависеть от этапа и составит от 1 до 500 000 сообщений, от 500 001 до 1 000 000, от 1 000 001 и более. В списках мобильных операторов, на номера которых надо будет отправлять рекламные информационные сообщения, «МегаФон», «Билайн», «МТС», «Теле2» и другие.

Сегодня Сбербанк объявил об очередном перезапуске своей программы лояльности. Пресс-служба сообщила о значительном упрощении правил «Спасибо от Сбербанка». Напомним, в прошлом году бонусная система была разделена на четыре уровня в зависимости от активности клиента. Обновления должны были стимулировать участников к переходу на безналичный расчет, использование онлайн-банкинга и других финансовых инструментов. Позже в рамках трансформации программы у самых активных участников, достигших максимального уровня, появилась возможность обментвать бонусы на рубли.

Теперь переход на новые уровни упростится, а смена уровней станет единовременной — она будет проводиться четыре раза в год: в июне, сентябре, декабре и марте. Для достижения уровня «Больше, чем Спасибо» нужно выполнить уже не 10 заданий, а всего лишь три задания. Помимо минимального уровня безналичного оборота и использования Сбербанк Онлайн, нужно раз в месяц пополнять или открывать любой вклад на любую сумму.