OpenAI откладывает запуск эротических чатов в ChatGPT

OpenAI перенесла запуск функции эротических чатов в сервисе ChatGPT. Решение связано с опасениями по поводу безопасности и риска появления неприемлемого контента. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Изначально планировалось внедрить функцию к декабрю 2025 года, затем сроки сдвинули на первый квартал 2026-го. Сейчас запуск отложен минимум на месяц.

Ранее OpenAI уже экспериментировала с текстами эротического содержания, включая участие в проекте AI Dungeon — интерактивной игре, где пользователи могли влиять на сюжет. Тогда разработчики установили, что иногда система генерирует откровенные диалоги без запроса пользователя.

Главной проблемой для OpenAI остается проверка возраста. Текущие механизмы ошибочно определяют подростков как взрослых примерно в 12% случаев, а это может открыть доступ несовершеннолетним к эротическим диалогам. Кроме того, вызывает риск появления контента, который нарушает законодательство и общественные нормы.

OpenAI не отказалась от проекта окончательно. В компании отмечают, что безопасная реализация функции для взрослой аудитории потребует дополнительного времени.