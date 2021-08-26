OnlyFans передумал запрещать порнографический контент

Британская платформа OnlyFans отказалась от идеи запретить пользователям публиковать материалы «откровенного сексуального содержания». Об этом администрация сервиса сообщила в Twitter.

Сервис поблагодарил пользователей за поддержку и рассказал, что получил гарантии, необходимые для поддержки сообщества авторов. Благодаря этому компания приостановила запланированное изменение политики.

OnlyFans объявил о решении запретить пользователям публиковать материалы порнографического характера на прошлой неделе. Сервис сообщил, что запрет должен вступить в силу с октября. Компания пошла на такой шаг из-за давления со стороны банков, а также с целью привлечения $1 млрд от инвесторов.

Onlyfans представляет собой платформу, где знаменитости и порнозвезды продают поклонникам свои фото и видео. Она была создана в 2016 году в Лондоне. Сервис насчитывает более 130 млн пользователей, с момента создания авторы контента получили более $5 млрд. Авторы платформы зарабатывают в том числе на порнографическом контенте. Тем не менее OnlyFans намерен избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом. Для этого был запущен бесплатный стриминговый сервис OFTV, который фокусируется на темах спорта и кулинарии.