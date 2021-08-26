Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+42
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2021 в 06:10

OnlyFans передумал запрещать порнографический контент

Сервис получил необходимые гарантии «для поддержки разнообразного сообщества авторов»

Британская платформа OnlyFans отказалась от идеи запретить пользователям публиковать материалы «откровенного сексуального содержания». Об этом администрация сервиса сообщила в Twitter.

Сервис поблагодарил пользователей за поддержку и рассказал, что получил гарантии, необходимые для поддержки сообщества авторов. Благодаря этому компания приостановила запланированное изменение политики.

OnlyFans объявил о решении запретить пользователям публиковать материалы порнографического характера на прошлой неделе. Сервис сообщил, что запрет должен вступить в силу с октября. Компания пошла на такой шаг из-за давления со стороны банков, а также с целью привлечения $1 млрд от инвесторов.

Onlyfans представляет собой платформу, где знаменитости и порнозвезды продают поклонникам свои фото и видео. Она была создана в 2016 году в Лондоне. Сервис насчитывает более 130 млн пользователей, с момента создания авторы контента получили более $5 млрд. Авторы платформы зарабатывают в том числе на порнографическом контенте. Тем не менее OnlyFans намерен избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом. Для этого был запущен бесплатный стриминговый сервис OFTV, который фокусируется на темах спорта и кулинарии.

OnlyFans
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.