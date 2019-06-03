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18+
03.06.2019 в 10:40

Онлайн-торговля в 2018 году выросла в России более чем в полтора раза

Сегмент увеличился до рекордных 1,66 трлн рублей

Depositphotos

В 2018 году рынок интернет-торговли увеличился на 59% до 1,66 трлн рублей, показав лучший прирост почти за 10 лет. Довольно серьезный вклад в развитие рынка внесли малые и средние онлайн-продавцы, развивающие бизнес в регионах, сообщает РБК со ссылкой на исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Последние три года темпы роста объема онлайн-торговли в России не превышали 20%, и в начале 2018 года АКИТ прогнозировала, что по итогам года рынок вырастет на 15%, до 1,2 трлн рублей. На рост рынка повлияло увеличение продаж в отдельных категориях, появление новых источников данных об онлайн-покупках, а также увеличение популярности отдельных категорий товаров.

«Например, значительно выросло количество онлайн-заказов мебели (за прошлый год этот сегмент заработал около 120 млрд рублей, раньше мы его почти не замечали). Большим спросом стала пользоваться доставка продуктов питания — этот сегмент вырос в два раза за год», — отметил глава АКИТ Артём Соколов.

Представитель Ozon рассказал, что оборот компании вырос на 73% в 2018 году, а число заказов — на 85%. Самые быстрорастущие категории товаров — свежие продукты питания, красота и здоровье.

По мнению партнера Data Insight Федора Вирина, активный рост рынка связан с огромными инвестициями основных игроков в рекламу, в том числе на телевидении, благодаря чему у потребителей сформировалось большее доверие к брендам и они стали чаще заказывать онлайн. При этом агентство Data Insight оценило оборот рынка в 2018 году ниже, чем АКИТ, — в 1,5 трлн рублей.

АКИТ онлайн-торговля
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