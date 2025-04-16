Свыше 50% оборота в торговле приходится на онлайн-платформы

Согласно различным оценкам, на текущий момент свыше половины (более 50%) общего финансового оборота в сфере торговли приходится на онлайн-платформы. Об этом заявил вице-премьер и руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко в рамках пленарного заседания форума Data Fusion. Его слова приводит ТАСС.

«На сегодняшний день, по разным оценкам, более 50% оборота уже в онлайне», — отметил Григоренко.

Ранее аналитики компании «Яков и партнеры» спрогнозировали, что в текущем году рынок онлайн-торговли в России продолжит расти. Однако темпы роста значительно сократятся и составят 27% против 35,5% в 2024 году. А через пять лет рост не будет превышать 10%.