Развитие электронной коммерции продолжит замедляться

В текущем году рынок онлайн-торговли в России году продолжит расти. Однако темпы роста значительно сократятся и составят 27% против 35,5% в 2024 году. А через пять лет рост не будет превышать 10%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании «Яков и партнеры».

Так, объем рынка e-commerce в России в 2025 году составит 16 трлн руб., сформировав всего 26% розничного товарооборота. Таким образом, рост рынка постепенно снижается. Для сравнения, в 2023 году прирост составил 45,3%, в 2022 году — 56%.

Основной рост электронной торговли обеспечивают маркетплейсы, которые растут быстрее рынка. В 2025 году оборот платформ прибавит еще 32,5%, достигнув 10,5 трлн руб. В структуре рынка e-commerce доля маркетплейсов за год вырастет на 2,8 процентного пункта (п. п.), до 66,3%.

Но темпы развития снизятся. В 2026 году совокупный оборот платформ, по оценкам аналитиков, увеличится на 26,7%, в 2030-м — только на 9,4%. Это связано с постепенным насыщением рынка и сокращением возможностей для экстенсивного роста, например, за счет регионов.

Однако в Ozon не видят препятствий для дальнейшего роста. Там обращают внимание на активную экспансию в города с населением до 50 тыс. человек и выход на маркетплейс новых категорий товаров, таких как габаритная мебель и свадебные платья, которые до сих пор покупали преимущественно офлайн.

По данным «Т-кассы», в 2024 году на онлайн-заказы, включая покупки товаров на маркетплейсах и оплату услуг, россияне потратили почти на четверть больше, чем годом ранее. При этом в регионах e-commerce показала рост оборотов на 60−80%.