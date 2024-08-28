Почти треть россиян совершают онлайн-покупки на работе

Большинство россиян (84%) совершают онлайн-покупки дома, 28% — на работе, 14% — на отдыхе, 13% — в транспорте. По 5% опрошенных приобретают товары в интернете, когда принимают ванну, ужинают в ресторане или стоят в очереди. Об этом говорится в исследовании ЮMoney, которое есть в распоряжении Sostav.

Почти две трети респондентов подходят к покупкам осознанно и их выбор не зависит от настроения. Каждый пятый любит радовать себя, когда получает зарплату или премию. Ещё 13% россиян в стрессе приобретают больше, 8% не думают о покупках, когда им грустно.

Почти половина опрошенных (45%) совершают онлайн-покупки в любое время суток. Четверть респондентов покупают вечером, 18% — днём, 7% делают заказы в интернете ночью, 4% — утром.

Чаще всего участники опроса приобретают товары на маркетплейсах (67%). Треть респондентов делают покупки в онлайн-магазинах брендов, 19% — в соцсетях, 10% — на платформах ресейла.

Каждого третьего интервьюируемого на онлайн-покупки мотивируют распродажи, промокоды, повышенный кешбэк и накопленные баллы, 25% — уведомление о зачислении зарплаты или премии. Ещё 8% респондентов идут за покупками при подготовке к отпуску или при смене сезона, столько же — когда увидят рекламу бренда или товара у интересного им блогера. По 5% пользователей покупают в интернете, когда у них плохое настроение или за окном пасмурная погода.

На одну покупку больше трети опрошенных (39%) тратят в среднем от 1 тыс. до 3 тыс. руб., 29% укладываются в сумму до 1 тыс. руб. У 18% россиян на один онлайн-заказ уходит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., у 9% — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., у 5% — больше 10 тыс. руб.

По 24% участников опроса занимаются онлайн-шопингом несколько раз в неделю и несколько раз в месяц. Каждый четвёртый закупается в интернете реже раза в месяц, 13% — ежедневно, по 10% — раз в неделю и раз в месяц.

Ранее сообщалось, что почти треть россиян используют корзины онлайн-магазинов вместо списка желаний. Большинство респондентов время от времени оставляют покупки незавершёнными.