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16.03.2020 в 13:40

Онлайн-ритейлер Wildberries теперь продает авиабилеты

В специальном разделе авиабилеты можно покупать без переадресации на сторонние сервисы

Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries теперь продает авиабилеты, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Решение о выходе в новый сегмент продаж в партнерстве с АО «В.И.П. Сервис» было принято еще в 2019 году.

Перед запуском продаж на территории всей страны новую возможности тестировали на протяжении месяца в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве.

Представитель Wildberries:

Мы надеемся, что новый сервис Wildberries позволит нашим клиентам успешно совмещать покупки на сайте с выбором и бронированием авиабилетов. В стране большой объем внутренних поездок, развивается внутренний туризм, поэтому мы полагаем, что спрос на данное направление сохранится.

Компания хочет постепенно расширить список авиакомпаний-партнеров, а также начать продавать билеты на другие виды транспорта.

Дмитрий Горин, генеральный директор АО «В.И.П. Сервис»:

Холдинг «В.И.П. Сервис» рад сотрудничеству с таким известным и надежным партнером как Wildberries. Наше партнерство позволит наполнить Wildberries качественным билетным контентом.

Недавно соосновательница и владелица онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes. Журнал оценил её состояние в $1,4 млрд на 20 февраля 2020 года.

Wildberries
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