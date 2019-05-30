Онлайн-кинотеатры не готовы отчитываться об аудитории и показах

Ассоциация «Интернет-видео» выступила против инициативы обязать онлайн-кинотеатры отчитываться в Единую федеральную автоматизированную информационную систему о показах фильмов, как это делают офлайновые кинотеатры, сообщает РБК со ссылкой на распространенное ассоциацией письмо.

Авторы послания полагают, что это новшество станет дискриминацией отечественных кинотеатров, поскольку оно не будет действовать на иностранные площадки, вроде YouTube или Google и на социальные сети.

«Мы не видим острой необходимости во введении государственной системы учета показа фильмов в сети интернет посредством создания соответствующей информационной системы и возложения на онлайн-кинотеатры обязанностей по передаче в нее данных о показах, а также несения расходов на создание и взаимодействие с данной системой», — говорится в письме.



Ассоциация предлагает пойти по другому пути и запрашивать информацию с правообладателей, которые собирают сведения о прокатах своей продукции. В своем настоящем виде, считают авторы письма, механизм не проработан и содержит много рисков для добросовестных игроков рынка.

Напомним, об инициативе обязать кинотеатры передавать сведения о зрителях и показах в единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС) стало известно неделю назад.