Онлайн-казино Azino777 уступило первенство по видеорекламе другому нелегальному ресурсу

Нелегальное онлайн-казино Azino 777 потеряло лидерство в сфере видеорекламы в рунете, уступив это место букмекеру 1XBet, сообщает РБК. По подсчетам Mediascope, которые приводит издание, в первом квартале 2019 года Azino заняло только 60-ю строчку рейтинга крупнейших заказчиков видеорекламы на десктопах.

Доля видеорекламы этого заказчика составила всего 0,3% в общих показах. Год назад казино занимало первую строчку, причем, с очень солидным отрывом. У него было 6,7% показов против 2,8% у находящегося на второй строчке производителя кондитерских изделий Mars.

Реклама Azino 777 размещалась в основном на ресурсах с пиратскими копиями фильмов и сериалов. Ролик, который нельзя было пропустить на протяжении определенного времени, зачастую демонстрировался перед началом фильма. Надо отметить, по такому же принципу работает и реклама 1XBet — ролик нельзя пропустить, он показывается перед началом фильма и даже может повторяться дважды.

В свое время ролик с участием рэпера Витей АК-47 стал настолько популярен, что его неоднократно пародировали. Похожая ситуация несколько лет назад была с рекламой Джойказино, а фраза «Проблемы с доступом в Джойказино?» стала мемом рунета.

Как отмечают специалисты, резкое снижение распространенности роликов нелегальных русурсов напрямую связан с антипиратским законом и регулярным блокированием сайтов с незаконным контентом.