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28.01.2025 в 16:10

Мошенники придумали новую схему обмана геймеров

Злоумышленники выманивают деньги, выдавая себя за покупателей аккаунтов в онлайн-играх

В МВД России обратили внимание на новую схему мошенничества, связанную с покупкой игровых предметов или аккаунтов в интернете. В этом году такие атаки фиксировались под предлогом приобретения учетных записей в онлайн-играх «Викинги. Война кланов», «Страж Королевства» и Roblox. Об этом сообщает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД).

Злоумышленники связываются с владельцем аккаунта в игре, предлагая купить его по завышенной цене. Однако затем просят контакты «поручителя», который может подтвердить, что продавец действительно владеет аккаунтом. Получив контактные данные, мошенники создают копию аккаунта поручителя и от его имени обращаются к продавцу.

Затем мошенники под видом подтверждения операции могут запрашивать код из СМС или просить перевести деньги для «разблокирования» счета. В МВД подчеркнули, что люди «менее критично» относятся к информации, которая приходит якобы от знакомого человека, и поэтому легче поддаются на уловки киберпреступников.

Ранее УБК МВД предупредило о распространении вредоносного программного обеспечения Mamont через мессенджер Telegram. Вирус крадет данные с устройств, включая push-уведомления, СМС и фотографии из галереи, чтобы получить доступ к платежным системам.

Мошенники киберпреступники
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