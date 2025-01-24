Mamont «прошелся» по Telegram: МВД предупредило о распространении вируса в мессенджере

Министерство внутренних дел (МВД) предупредило о распространении вредоносного программного обеспечения Mamont через мессенджер Telegram. Вирус собирает данные с устройств, включая push-уведомления, СМС и фотографии из галереи, чтобы получить доступ к платежным системам, сообщает пресс-служба УБК МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают в мессенджере apk-файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?». Также слово «видео» используется в названии файла, при открытии которого устройство заражается трояном Mamont. Он может автоматически пересылать вредоносный файл всем контактам жертвы в Telegram.

МВД предупреждает пользователей об опасности вируса Mamont и рекомендует не открывать сообщения с неизвестным файлом, от кого бы оно ни пришло.

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