Безалкогольные напитки стали самой быстрорастущей индустрией на FMCG-рынке в России

В прошлом году безалкогольные напитки (газировка, энергетики, питьевая вода, фруктовые соки, холодный чай и прочее) стали самой быстрорастущей индустрией на российском рынке FMCG. В денежном выражении продажи напитков увеличились на 26,4% год к году, в натуральном — на 14,1%. В структуре омниканального рынка доля продаж напитков выросла с 10,5 до 11,1%. Таковы данные исследования «Нильсен», которое есть в распоряжении Sostav.

Один из главных факторов роста продаж — увеличение спроса в жару прошлым летом. В отдельные месяцы температура воздуха в крупнейших городах (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород) превышала уровень 2023 года на 5 градусов. Кроме того, в 2024 году летний сезон был продлен на несколько недель за счет более теплой погоды в мае и сентябре. Так, прошлый сентябрь стал самым жарким в Москве за всю историю метеонаблюдений. В результате потребители активно покупали питьевую воду, холодный чай и газировку.

Салтанат Нысанова, директор по работе с клиентами «Нильсен»: Одновременно летний сезон ассоциируется с периодом отпусков, когда в крупнейших городах наблюдается приток туристов. Не стоит забывать, что внутренний туризм становится дополнительным стимулом для многих категорий FMCG — по оценке мэрии Москвы, турпоток летом 2024 года в столицу составил сразу 7,4 млн человек, а в Санкт-Петербург — 2,5 млн человек, что с учетом жаркой погоды дополнительно могло подтолкнуть продажи прохладительных напитков.

Еще одним значимым фактором стали инвестиции игроков в развитие ассортимента и пополнение полки нестандартными новинками. Тренд заметен в нескольких категориях (холодный чай, питьевая вода и газированные напитки), где в 2024 году запустились новинки со вкусом лимона, малины или манго.

Наиболее яркий пример — в категории энергетиков, где в течение года были запущены напитки с экзотическими сочетаниями: гуанабана — лайм (Adrenaline Rush), киви — карамбола (Flash Up), персик — манго (Lit Energy) и другие. В результате продажи энергетиков со вкусами вдвое опередили средние темпы своей категории.

Салтанат Нысанова, директор по работе с клиентами «Нильсен»: Благодаря появлению новых линеек и усилению тех брендов, которые появились на полке в 2022−2024 годах, в индустрии прохладительных напитков постепенно меняется и соотношение сил. Например, в прошедшем году в топ-30 брендов впервые вошли марки «Фрутмотив» (20 место, плюс 21 строчка), Lit Energy (23 место, плюс 122 строчки) и Volt (26 место, плюс 16 строчек). Одновременно происходят перестановки и среди более крупных игроков: свои позиции в рейтинге наращивают такие марки, как Burn, Fresh Bar, Aqua Minerale, Flash Up и другие. В целом в 2024 году прохладительные напитки вошли в топ-5 индустрий FMCG по самому высокому количеству новых запусков: в структуре новинок практически 5% пришлось именно на них.

Ранее сообщалось, что у россиян вырос спрос на газировку без сахара. В числе причин — увеличение популярности здорового образа жизни.