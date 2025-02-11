У россиян вырос спрос на газировку без сахара

В 2024 году продажи газированных напитков без сахара увеличились в России на 49% в денежном выражении год к году и на 22,7% в натуральном. Продажи газировки в целом выросли в стране на 18 и 3% соответственно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Нильсен».

В 2023 году продажи лимонадов без сахара снизились на 12,7% в штучном и на столько же в денежном выражении. При этом продажи газировки в целом увеличились на 11,9 и 5,2% соответственно.

В «Пятерочке» в прошлом году продажи газированных напитков без сахара в натуральном выражении выросли на 40%, в «Магните» — на 58%, в Metro — на 26%.

Рост спроса на газировку без сахара эксперты связывают с успешной адаптацией рынка после ухода иностранных игроков, а также с благоприятной погодой летом 2024 года и увеличением популярности здорового образа жизни среди россиян.

Ранее сообщалось о подорожании с 2025 года соков и газировки. Причина — увеличение цен на упаковку и сырье.