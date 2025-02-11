Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
BARS
Redach — про контент и дизайн

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.02.2025 в 13:20

У россиян вырос спрос на газировку без сахара

В числе причин — увеличение популярности здорового образа жизни

В 2024 году продажи газированных напитков без сахара увеличились в России на 49% в денежном выражении год к году и на 22,7% в натуральном. Продажи газировки в целом выросли в стране на 18 и 3% соответственно. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные компании «Нильсен».

В 2023 году продажи лимонадов без сахара снизились на 12,7% в штучном и на столько же в денежном выражении. При этом продажи газировки в целом увеличились на 11,9 и 5,2% соответственно.

В «Пятерочке» в прошлом году продажи газированных напитков без сахара в натуральном выражении выросли на 40%, в «Магните» — на 58%, в Metro — на 26%.

Рост спроса на газировку без сахара эксперты связывают с успешной адаптацией рынка после ухода иностранных игроков, а также с благоприятной погодой летом 2024 года и увеличением популярности здорового образа жизни среди россиян.

Ранее сообщалось о подорожании с 2025 года соков и газировки. Причина — увеличение цен на упаковку и сырье.

газированные напитки
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.