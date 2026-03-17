Omnicom представила стратегию по борьбе с «увядающим» креативом

Omnicom, ставшая крупнейшей рекламной группой в мире после объединения с IPG, представила обновленную стратегию: компания сокращает расходы на $1,5 млрд, усиливает долю медиа и делает ставку на искусственный интеллект, пишет AdNews.

Так, Omnicom переходит от традиционной холдинговой группы агентств к бизнесу, ориентированному на результат. Гендиректор Джон Рен заявил, что холдинг переходит «от инструментов к агентам» — ИИ теперь выступает операционным слоем, объединяющим все процессы через платформу Omni. Ее уже используют 70 тыс. специалистов, ежемесячно генерируя миллионы решений.

Сегодня около 55% выручки Omnicom приходится на медиа, данные, CRM и e-commerce. Традиционная реклама занимает лишь 18%. Компания также тестирует новые модели оплаты, основанные на достижении измеримых бизнес-результатов.

По словам COO Omnicom Advertising Group Дипти Пракаш, основная цель компании — связать данные, креатив и производство контента. «Современным брендам нужно не просто больше контента, а креатив, который выделяется в потоке шума», — отмечает она. По итогам 2025 года на большинстве рынков эффективность кампаний, по ее словам, выросла более чем на 30%.

В прошлом месяце Omnicom объявила о планах продать нестратегические и неэффективные активы с совокупной выручкой около $2,5 млрд. Кроме того, группа намерена сократить доли до миноритарных еще в ряде компаний примерно на $700 млн.

Ранее основатель WPP Мартин Соррелл заявил, что слияние рекламных холдингов Omnicom и Interpublic Group (IPG) носит оборонительный характер и направлено прежде всего на сокращение расходов, а не на развитие бизнеса.