Omnicom объединит Hearts & Science и Mediahub в международную медиасеть

Omnicom Group объединит свои медийные агентства Hearts & Science и Mediahub в единую международную сеть. Mediahub перешел к Omnicom после завершения сделки по приобретению Interpublic Group (IPG).

Новая структура получила рабочее название Hearts United. Полноценный запуск объединенной сети более чем на 40 рынках ожидается до конца лета 2026 года. Совокупный глобальный биллинг агентства оценивается примерно в $9,1 млрд.

Hearts & Science специализируется на работе с данными, аналитике и медиапланировании, а Mediahub делает акцент на креативной стратегии, работе с культурными трендами и контентом. Объединение должно позволить Omnicom сосредоточить эти компетенции в одной структуре и сократить дублирование функций.

Новую международную сеть возглавит Росс Дженкинс, ранее занимавший должность CEO Mediahub в регионе EMEA.

Реструктуризация происходит на фоне масштабной консолидации рекламного рынка. Крупнейшие холдинги стремятся объединять медиабаинг, работу с данными, технологии и креативные компетенции, чтобы предлагать клиентам более интегрированные решения и одновременно оптимизировать операционные расходы.

В начале года Omnicom объявила о планах продать нестратегические и неэффективные активы с совокупной выручкой около $2,5 млрд. Кроме того, группа намерена сосредоточится на медиа и ИИ.