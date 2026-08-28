Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

GeoWise — видимость брендов в нейросетях

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2026 в 14:30

Omnicom объединит Hearts & Science и Mediahub в международную медиасеть

Биллинг объединенного агентства оценивается в $9,1 млрд

Omnicom Group объединит свои медийные агентства Hearts & Science и Mediahub в единую международную сеть. Mediahub перешел к Omnicom после завершения сделки по приобретению Interpublic Group (IPG).

Новая структура получила рабочее название Hearts United. Полноценный запуск объединенной сети более чем на 40 рынках ожидается до конца лета 2026 года. Совокупный глобальный биллинг агентства оценивается примерно в $9,1 млрд.

Hearts & Science специализируется на работе с данными, аналитике и медиапланировании, а Mediahub делает акцент на креативной стратегии, работе с культурными трендами и контентом. Объединение должно позволить Omnicom сосредоточить эти компетенции в одной структуре и сократить дублирование функций.

Новую международную сеть возглавит Росс Дженкинс, ранее занимавший должность CEO Mediahub в регионе EMEA.

Реструктуризация происходит на фоне масштабной консолидации рекламного рынка. Крупнейшие холдинги стремятся объединять медиабаинг, работу с данными, технологии и креативные компетенции, чтобы предлагать клиентам более интегрированные решения и одновременно оптимизировать операционные расходы.

В начале года Omnicom объявила о планах продать нестратегические и неэффективные активы с совокупной выручкой около $2,5 млрд. Кроме того, группа намерена сосредоточится на медиа и ИИ.

Юлия Топольская
Omnicom
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.