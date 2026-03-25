25.03.2026 в 09:50

Omnicom инициировала аудит The Trade Desk

Поводом послужил конфликт платформы с Publicis

Omnicom Group инициировала проверку платформы The Trade Desk. Аудит стал продолжением масштабной оценки рынка programmatic-рекламы и последовал за резонансным конфликтом платформы с Publicis Groupe, пишет Mediapost.

Ранее Publicis уведомила клиентов, что больше не рекомендует The Trade Desk после неудачного, по ее версии, аудита. Холдинг также заявил о возможных нарушениях условий контракта. В самой The Trade Desk эти обвинения отвергли, заявив, что проверка не выявила проблем.

Детали аудита со стороны Omnicom Group пока не раскрываются: неизвестны ни сроки, ни подрядчик. В компании отказались от комментариев, тогда как в TTD подчеркнули, что речь идет о плановой процедуре проверкив рамках долгосрочного сотрудничества.

На фоне проверки в The Trade Desk заявили, что партнерство с Omnicom остается стабильным, а внутренние проверки не выявили нарушений. По данным компании, холдинг регулярно отслеживает кампании и придерживается строгих стандартов контроля.

Ситуация вокруг TTD и Publicis Groupe спровоцировала широкую дискуссию в индустрии о прозрачности programmatic-цепочки, скрытых комиссиях и роли DSP. Эксперты отмечают, что рынок все активнее пересматривает подходы к контролю и оценке эффективности рекламных платформ.

Более того, Dentsu и WPP без публичных заявлений вышли из проекта OpenPath — инициативы The Trade Desk, нацеленной на упрощение цепочки закупки рекламы и прямое взаимодействие рекламодателей с издателями.

Юлия Топольская
Omnicom
