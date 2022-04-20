Выручка Omnicom Group за первый квартал 2022 года составила $3,41 млрд

Omnicom Group выпустила финансовый отчёт по итогам первого квартала 2022 года. Глобальная выручка компании снизилась на 0,5% год к году и составила $3,41 млрд — в первом квартале прошлого года холдинг заработал $3,42 млрд, следует из данных, опубликованных на сайте компании.

Органический рост (показатель, не учитывающий приобретения и продажи активов, а также колебания курсов валют) за первый квартал составил 11,9%. Операционная прибыль снизилась на $112,4 (24,5%) год к году и составила $353 млн.

Снижение показателей в Omnicom связывают с глобальными последствиями конфликта России и Украины. В марте холдинг приостановил деятельность в России, передав контроль над большинством своих агентств на рынке страны локальному руководству. Omnicom также была вынуждена закрыть бизнес в Украине, поскольку местная экономика фактически остановилась, говорится в отчёте.

Согласно данным отчёта, в первом квартале расходы Omnicom, связанные с уходом из России и приостановкой деятельности в Украине до налогообложения составили $113,4 млн. В основном они состоят из чистых инвестиций в российский бизнес. При этом показатели этих стран существенным образом не отразились на консолидированной выручке и операционной прибыли холдинга, говорится в отчёте.

Без учёта расходов, понесённых от последствий конфликта на Украине, скорректированная операционная прибыль в размере $466,4 млн увеличилась на 0,2%, а скорректированная рентабельность по операционной прибыли составила 13,7%.

В США органический рост на 10,6% был обусловлен маркетингом, рекламой, СМИ и PR. В Великобритании этот показатель достиг 13,8%, а в остальных европейских странах — 11,1%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе органический рост составил 9,3% год к году.

«Большинство наших рынков выросли по сравнению с мартом 2021 года, их рост продолжался в течение первого квартала 2022 года, поскольку клиенты существенно увеличили свои расходы на наши услуги», — отметил генеральный директор Omnicom Group Джон Рен.

Так, количество услуг, предоставляемых структурами холдинга, по коммерции и бренд-консалтингу выросло почти на 68% год к году, реклама и медиа увеличились на 20,3%, PR — на 14%.

Как отмечают в Omnicom, сильный органический рост, отчасти благодаря высокой инфляции, заставил повысить прогноз холдинга на год до 6−6,5% — это произошло впервые за 26 лет после первого квартала.

По словам главы Omnicom, холдинг «продолжит действовать осторожно», поскольку неопределенность вокруг кризиса в Украине, пандемии, цепочки поставок и инфляции сохраняется. «Клиенты признают неопределенность. Они не отказываются от своих расходов и не инвестируют в бренды», — отметил он.

За 2021 год Omnicom Group заработала $14,3 млрд. Операционная прибыль компании увеличилась с $1,6 млрд до $2,2 млрд. Чистая прибыль по итогам года составила $1,4 млрд.