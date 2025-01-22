Ольга Трепкова перешла в рекламное агентство Red Digital

Экс-вице-президент GoTech Ольга Трепкова заняла позицию директора по стратегическому развитию . Об этом Sostav рассказали в агентстве.

По словам представителей компании, Ольга Трепкова займется созданием комплексного подхода, который позволит агентству усилить положение на рынке и кратно расти год к году.

Ольга Трепкова, директор по стратегическому развитию Red Digital: Рада присоединиться к Red Digital и усилить их медийную экспертизу. Нас с командой ждут по-настоящему интересные и амбициозные задачи. В ближайших планах — формирование пула продуктов и услуг, которые будут соответствовать потребностям клиентов и партнеров компании, привлечение новых клиентов, а также маркетинговая упаковка собственных уникальных продуктов агентства.

Ранее Ольга Трепкова занимала должность операционного директора в Adriver, до этого была медиадиректором в GRAPE и возглавляла маркетинг в Names.ru.