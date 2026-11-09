Нурлану Сабурову запретили открывать бизнес в России до марта 2029 года

Комику Нурлану Сабурову запретили регистрировать новый бизнес в России до 25 марта 2029 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Согласно законодательству, налоговая служба может отказать в регистрации новой компании, если ее учредитель или руководитель ранее владел контролирующей долей либо управлял организацией, которая имеет запись о недостоверности сведений.

В случае с Сабуровым основанием для ограничения стал неправильный адрес, указанный его компанией «Сабр Продакшн» в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Сабуров зарегистрировал «Сабр Продакшн» в апреле 2025 года. Компания занималась производством кино- и видеофильмов, а также телевизионных программ. По итогам прошлого года ее чистая прибыль составила 14,3 млн руб.

В октябре 2026 года стало известно об исключении «Сабр Продакшн» из ЕГРЮЛ. Тогда РИА «Новости» уточняли, что процедура приводит к тому, что организация официально перестает существовать, теряет право заключать сделки и вести любую хозяйственную деятельность.

В конце января 2026 года комику запретили въезд в Россию на 50 лет. После этого он вернулся в Казахстан. Кроме того, Комитет национальной безопасности республики сообщил о начале проверки в отношении артиста.