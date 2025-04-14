Около 40% россиян играют в мобильные игры во время работы

Около 40% пользователей мобильных игр играют в них во время работы. Наименьшая доля запусков игр приходится на ночное время, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные T2 (ранее Tele2).

В первом квартале текущего года средняя месячная аудитория составила 5,9 млн человек, из которых 42% — пользователи в возрасте 35−44 лет, а 57% — женщины.

Активность пользователей варьируется в течение дня: наибольшее количество запусков приходится на дневное время (40%), а наименьшее — на ночь (14%). Утром в игры заходят 19%, вечером — 27%.

Абоненты «Билайна» наиболее активны по утрам и с 15:00 до 16:00. Это может быть связано с желанием отвлечься во время перерывов — игра во время рабочего дня стала современным аналогом кофе-брейка, полагают аналитики.

Среди абонентов «Билайна» наиболее активная аудитория — пользователи в возрасте от 18 до 25 лет. Среди абонентов Т2 на такую возрастную группу пришлось менее 20%. Средний возраст геймера в России составляет около 35 лет, что связано с широким распространением игр среди всех возрастных групп.

По данным «Мегафона», самой популярной мобильной игрой за первые три месяца 2025 года стала Roblox. Исследование «Билайн.Аналитика» показало, что PUBG Mobile занимает первое место среди мобильных игр (66%), за ней следуют Roblox (23,1%) и Genshin Impact (1,9%).

Ранее сообщлось, что выручка от мобильных игр, включая внутриигровые покупки и подписки, в российских сегментах магазинов приложений год к году увеличилась на 12%, до $247,2 млн.