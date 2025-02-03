Рынок мобильных игр вырос на 12%

Россия занимает пятое место в мире по объему загрузок мобильных игр в App Store и Google Play. Выручка от мобильных игр, включая внутриигровые покупки и подписки, в российских сегментах магазинов приложений год к году увеличилась на 12%, до $247,2 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Sensor Tower.

По доходам от внутриигровых покупок в общем объеме скачиваний из App Store и Google Play Россия занимает 36 место. Наибольшую выручку принесли пазлы, стратегии, шутеры и симуляторы. А наиболее популярными играми в каждой из категорий оказались Royal Match, Age of Origins: Tower Defense, PUBG Mobile и Roblox.

При этом количество скачанных приложений в российских App Store и Google Play по итогам 2024 года сократилось на 9% и составило 2,4 млрд загрузок. Это отчасти связано с тем, что пользователи в России чаще меняют регион в App Store и Google Play, чтобы получить доступ к приложениям и подпискам, которые недоступны в России. Кроме того, связано с ростом популярности альтернативных магазинов приложений, прежде всего RuStore.

В 2024 году самыми скачиваемыми играми в RuStore стали Tanks Blitz, «Cyber Evolution: Начало», Grand Mobile.

Эксперты считают, что рост в 12% год к году — это хороший показатель, который выше мировых темпов. Пока говорить о полном восстановлении рынка до отмены блокировки использования платежных систем нельзя, но он постепенно восстанавливается.

Ранее сообщалось, что российский рынок мобильных игр в первом полугодии 2024 года просел на 2,3% относительно аналогичного периода предыдущего года. Он составил 1,183 млрд загрузок из App Store и Google Play.