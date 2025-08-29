Okko запустит детский телеканал

Okko запустит на платформе собственный детский телеканала «БубOkko ТВ». Основу его программной сетки составят анимационный контент «Союзмультфильма» и проекты других российских и зарубежных студий. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой заявление генпродюсера Okko Гавра Гордеева.

Запуск видеосервисом канала для детей происходит на фоне всплеска смотрения детского контента в онлайн-кинотеатрах после замедления Youtube. По словам Гордеева, при взаимодействии с детьми доступность линейного смотрения становится особенно важной, так как они любят пересматривать один и тот же контент.

Сервис запустится уже 1 сентября. В ближайших планах компании — получение лицензии на телевещание для канала и его дистрибуция в сетях спутниковых и кабельных операторов.

Это не первый пример запуска тематического канала видеосервисами. Сам Okko развивает линейку спортивных каналов — «Окко спорт», «Окко футбол» и «Окко прайм спорт». А детский канал MiniJam есть также у Kion.

Ранее сообщалось, что Okko вошел в число лидеров среди онлайн-кинотеатров по выручке. В целом рынок легальных видеосервисов в первом полугодии увеличился на 40%.