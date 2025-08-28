ООО «Оккам» сменило гендиректора

В Okkam назначен новый генеральный директор. С 27 августа управлять ООО «Оккам» вместо Анны Овчинниковой будет Александр Кирилкин. Такие изменения содержатся в ЕГРЮЛ.

Овчинникова занимала эту должность с 30 января 2023 года. Кирилкин, по данным Rusprofile, выступает учредителем КРОО «Федерация Триатлона Республики Карелия».

Sostav обратился в Okkam за комментариями.

Комментарий пресс-службы OKKAM: Cмена гендиректора произошла только в ООО «ОККАМ» — в одном из множества юридических лиц группы компаний Okkam. Перемены носят технический характер и связаны с завершением работы Анны Овчинниковой в компании. На операционной деятельности группы, управлении и наших проектах это никак не отражается.

Группа Okkam объединяет семь вертикалей: медиа и коммуникации, консалтинг, креатив, трейд-маркетинг, e-commerce, устойчивое развитие и маркетинговые технологии. Их представляют агентства Mera, IKS, OOM, Traffic, OKS Labs, Okkam Creative, Okkam Trade Marketing, Better и Okkam Martech.