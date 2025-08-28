Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.08.2025 в 09:20

ООО «Оккам» сменило гендиректора

Компанию возглавит Александр Кирилкин

3

В Okkam назначен новый генеральный директор. С 27 августа управлять ООО «Оккам» вместо Анны Овчинниковой будет Александр Кирилкин. Такие изменения содержатся в ЕГРЮЛ.

Овчинникова занимала эту должность с 30 января 2023 года. Кирилкин, по данным Rusprofile, выступает учредителем КРОО «Федерация Триатлона Республики Карелия».

Sostav обратился в Okkam за комментариями.

Комментарий пресс-службы OKKAM:

Cмена гендиректора произошла только в ООО «ОККАМ» — в одном из множества юридических лиц группы компаний Okkam. Перемены носят технический характер и связаны с завершением работы Анны Овчинниковой в компании. На операционной деятельности группы, управлении и наших проектах это никак не отражается.

Группа Okkam объединяет семь вертикалей: медиа и коммуникации, консалтинг, креатив, трейд-маркетинг, e-commerce, устойчивое развитие и маркетинговые технологии. Их представляют агентства Mera, IKS, OOM, Traffic, OKS Labs, Okkam Creative, Okkam Trade Marketing, Better и Okkam Martech.

OKKAM
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.